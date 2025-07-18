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В Омской области депутата уволили за доходы

Депутат совета Москаленского района не предоставил данные о своих доходах в установленный законом срок.

Источник: AP 2024

Увольнения депутата добилась прокуратура Москаленского района. Полномочия народного избранника местного совета прекращены досрочно. Прокуроры усмотрели в его действиях нарушение законодательства о противодействии коррупции. Депутат четыре месяца со дня избрания не представил сведения о своих доходах.

Как сообщила прокуратура, неисполнение обязанности является основанием для досрочного прекращения полномочий по причине утраты доверия.

Это не единичные случаи в районах Омской области. Ранее мы писали, что по этой же причине были прекращены полномочия депутата совета Знаменского сельского поселения.