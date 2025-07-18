ЕС отменил выданное Чехии разрешение на импорт российской нефти

Очередной санкционный пакет, принятый Советом ЕС, предусматривает как экономические, так и индивидуальные ограничения.
В частности, страны ЕС договорились снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала новый пакет санкций против России «одним из самых жестких» на сегодняшний день.
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