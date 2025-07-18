Мэр Екатеринбурга повысил зарплаты учителям: что поменялось

«Документ направлен на улучшение условий оплаты труда работников образовательных организаций и приводит нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством», — сообщают в администрации Екатеринбурга.
Согласно документу, педагоги теперь смогут получать дополнительные выплаты за наставничество, проверку письменных работ и внеурочную деятельность. Также расширен перечень доплат: за классное руководство, заведование учебными кабинетами и мастерскими, руководство методическими комиссиями, координацию проектов и профориентационную работу с учениками. Особое внимание уделено преподавателям профильных дисциплин — им положена 15%-ная надбавка к окладу за углубленное изучение предметов.
Эти изменения дополняют уже проведенную в начале года индексацию зарплат педагогов на 13,2%, осуществленную в соответствии с указами президента России.
Систему оплаты труда педагогов стремятся сделать более прозрачной и справедливой, учитывающей различные аспекты педагогической деятельности.
Подчеркивается, что реформа оплаты труда затрагивает все муниципальные образовательные учреждения Екатеринбурга, включая школы, детские сады и организации дополнительного образования. По замыслу властей, новые правила должны не только улучшить материальное положение педагогов, но и повысить престиж профессии, стимулируя молодых специалистов приходить работать в сферу образования.
Напомним, что средняя зарплата учителей в Екатеринбурге по последним данным составляет более 70 тысяч рублей, однако эта цифра достигается только при максимальной нагрузке. Новые надбавки призваны сделать доходы педагогов более стабильными и менее зависимыми от количества отработанных часов.