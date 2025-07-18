Мэр Екатеринбурга повысил зарплаты учителям: что поменялось

Напомним, что средняя зарплата учителей в Екатеринбурге по последним данным составляет более 70 тысяч рублей, однако эта цифра достигается только при максимальной нагрузке. Новые надбавки призваны сделать доходы педагогов более стабильными и менее зависимыми от количества отработанных часов.