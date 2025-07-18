Трамп назвал одним из своих худших решений назначение Пауэлла главой ФРС

2 июля Трамп призвал Пауэлла немедленно уйти в отставку. При этом 16 июля канал CBS News сообщил, что американский лидер проконсультировался с республиканцами в конгрессе по увольнению Пауэлла. По данным канала, Трамп неоднократно поднимал вопрос смены Пауэлла, поскольку он сохранял процентные ставки на прежнем уровне вместо того, чтобы их снизить.