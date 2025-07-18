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Трамп назвал одним из своих худших решений назначение Пауэлла главой ФРС

Президент США Дональд Трамп назвал одним из худшим своих решений назначение на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Источник: Reuters

«Его назначение — действительно одно из моих худших [решений]», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден видел, «насколько плох» Пауэлл, но тем не менее всё равно переутвердил его должность.

Трамп также заявил, что ФРС во главе с Пауэллом «душат рынок жилья» высокой ставкой.

2 июля Трамп призвал Пауэлла немедленно уйти в отставку. При этом 16 июля канал CBS News сообщил, что американский лидер проконсультировался с республиканцами в конгрессе по увольнению Пауэлла. По данным канала, Трамп неоднократно поднимал вопрос смены Пауэлла, поскольку он сохранял процентные ставки на прежнем уровне вместо того, чтобы их снизить.

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