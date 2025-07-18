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L'Espresso: липовый миротворец, или в чем Трамп почти превзошел Байдена

По данным ACLED, действующий президент США за первые пять месяцев пребывания в Белом доме распорядился нанести почти столько же авиаударов, сколько его предшественник Джо Байден за четыре года. Действительно ли Трамп достоин Нобелевской премии мира, задается вопросом итальянское издание L'Espresso.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кандидатуру Трампа уже неоднократно выдвигали на присуждение Нобелевской премии мира, а сам он любит повторять, что при нем «войны заканчиваются или даже не начинаются». Однако за первые пять месяцев президентства Трампа США нанесли практически столько же авиаударов, сколько при Байдене, говорится в статье.

По данным ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), которая составляет карты конфликтов, всего за 150 дней нахождения Трампа во главе США они провели 529 авиаударов — от повстанцев-хуситов до Сомали — против 555, нанесенных предыдущей американской администрацией с 2020 по 2024 год.

Сирия, Ирак, Йемен и Сомали стали «целями» еще при Байдене, но Трамп умудрился открыть новый фронт, ополчившись на ядерную программу Ирана, напоминает издание. Хотя, в отличие от Барака Обамы, он отказался от наземных операций, но едва ли можно утверждать, что Трамп существенно отличается от своих предшественников и действительно выступает миротворцем, говорится в статье.

Американские военные двигаются быстрее, наносят более мощные удары и с меньшими ограничениями.

Клионад Рали
гендиректор ACLED

В своей инаугурационной речи Трамп подчеркнул, что его команда будет «измерять успех не только победами в сражениях, но и войнами, которым мы положим конец, и, что, возможно, даже важнее, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся».

Но спустя пять месяцев после его вступления в должность, баланс следующий: ноль завершенных войн (ни на Украине, ни в секторе Газа), а Сирия вновь стала горячей точкой на Ближнем Востоке.

Более того, данные ACLED вышли на фоне растущего недовольства сторонников MAGA вмешательством США в конфликты за рубежом. И прежде всего их недовольство связано с Трампом, который был избран президентом под лозунгом «Америка прежде всего», отмечает L'Espresso.

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