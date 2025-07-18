L'Espresso: липовый миротворец, или в чем Трамп почти превзошел Байдена

Кандидатуру Трампа уже неоднократно выдвигали на присуждение Нобелевской премии мира, а сам он любит повторять, что при нем «войны заканчиваются или даже не начинаются». Однако за первые пять месяцев президентства Трампа США нанесли практически столько же авиаударов, сколько при Байдене, говорится в статье.