L'Espresso: липовый миротворец, или в чем Трамп почти превзошел Байдена

Кандидатуру Трампа уже неоднократно выдвигали на присуждение Нобелевской премии мира, а сам он любит повторять, что при нем «войны заканчиваются или даже не начинаются». Однако за первые пять месяцев президентства Трампа США нанесли практически столько же авиаударов, сколько при Байдене, говорится в статье.
Сирия, Ирак, Йемен и Сомали стали «целями» еще при Байдене, но Трамп умудрился открыть новый фронт, ополчившись на ядерную программу Ирана, напоминает издание. Хотя, в отличие от Барака Обамы, он отказался от наземных операций, но едва ли можно утверждать, что Трамп существенно отличается от своих предшественников и действительно выступает миротворцем, говорится в статье.
Американские военные двигаются быстрее, наносят более мощные удары и с меньшими ограничениями.
В своей инаугурационной речи Трамп подчеркнул, что его команда будет «измерять успех не только победами в сражениях, но и войнами, которым мы положим конец, и, что, возможно, даже важнее, войнами, в которые мы никогда не ввяжемся».
Более того, данные ACLED вышли на фоне растущего недовольства сторонников MAGA вмешательством США в конфликты за рубежом. И прежде всего их недовольство связано с Трампом, который был избран президентом под лозунгом «Америка прежде всего», отмечает L'Espresso.