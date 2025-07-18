WP: Трамп требовал, чтобы Зеленский перешел в наступление

В Белом доме опровергли сообщения СМИ о призыве Трампа к ударам по российским городам и Москве. В Вашингтоне уточнили, что республиканец просто спросил, способны ли на такое ВСУ. Позже Трамп акцентировал внимание на том, что Зеленский не должен атаковать российскую столицу.