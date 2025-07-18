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WP: Трамп требовал, чтобы Зеленский перешел в наступление

Анонимный собеседник газеты The Washington Post (WP) рассказал, что американский президент Дональд Трамп во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским озвучивал требование о проведении атаки на российские регионы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Американское издание уточняет, что речь идет о разговоре политиков, который произошел 4 июля. Республиканец в ходе диалога призвал Киев отказаться от обороны и инициировать наступательные удары, пишут «Ведомости».

В статье WP говорится, что Дональд Трамп интересовался у Зеленского, способен ли он атаковать Москву и Санкт-Петербург. Украинский лидер в ответ заявил, что допускает такое развитие событий, если у ВСУ будет соответствующее вооружение.

15 июля Financial Times опубликовал информацию о том, что президент США просил Зеленского ударить по целям, расположенным вдали от Украины. По словам анонимного источника издания, таким образом американский лидер намеревался заставить Кремль начать переговоры. По мнению Трампа, «боль» может способствовать тому, что Москва будет охотнее соглашаться на условия Запада при урегулировании украинского кризиса.

В Кремле, комментируя статью, сделали предположение, что она основана на фейках. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чаще всего такая информация является ложной, но отметил, что бывают и «серьезные сливы».

В Белом доме опровергли сообщения СМИ о призыве Трампа к ударам по российским городам и Москве. В Вашингтоне уточнили, что республиканец просто спросил, способны ли на такое ВСУ. Позже Трамп акцентировал внимание на том, что Зеленский не должен атаковать российскую столицу.

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