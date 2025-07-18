Олжас Бектенов проверил ключевые объекты Ұлытау

«По поручению Президента мы проводим масштабную модернизацию Жезказганской ТЭЦ. В рамках реализации программы “Тариф в обмен на инвестиции” ведутся работы. Тарифы сегодня достаточно рентабельные, убыточных сейчас на станции ни на одном нашем участке уже нет. В этом году также подняли заработную плату сотрудникам — рост от 10 до 15%. Приступаем к посадке (стадия планирования для последующего строительства) жилого дома для молодых семей, чтобы снизить кадровую текучку на Жезказганском участке. В 2026 году планируем начать строительство» Темирлан Утегенов.