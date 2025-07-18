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В Приднестровье обеспокоены перевооружением армии Молдовы — Беляков

ТИРАСПОЛЬ, 18 июл — Sputnik. В Приднестровье обеспокоены перевооружением армии Молдовы, так прокомментировал недавнее заявление Службы внешней разведки России сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Источник: Информационное агентство "Новости Приднестровья"

Он подчеркнул, что в Тирасполе видят продолжающуюся милитаризацию и это вызывает большие опасения.

Милитаризация Республики Молдова идет повсеместно: приобретается стратегическое вооружение, оборудование, направляются бронетранспортеры, бронированные машины … мы прекрасно понимаем, что идет определенное перевооружение и это вызывает озабоченность, поскольку все это находится вблизи нас.

сказал он

Беляков отметил, что в Приднестровье скоро отметят 33-ю годовщину ввода российских миротворцев, эту дату российские и приднестровские миротворцы 29 июля будут праздновать вместе. А молдавские — отдельно у себя.

У нас данное мероприятие отмечается достаточно широко, поскольку мы с большим уважением относимся и к самой миротворческой операции, и к тем усилиям, которые прилагают миротворцы по поддержанию мира и правопорядка.

подчеркнул он

Коснувшись работы ОКК, Беляков подчеркнул, что в повестке накопилось более 20 вопросов, требующих внимания, но не рассмотренных. С конца мая комиссия практически не работает, стороны не могут приступить к рассмотрению важных тем из-за разногласий по вопросу, связанному с работой СМИ при ОКК.