В Приднестровье обеспокоены перевооружением армии Молдовы — Беляков

Он подчеркнул, что в Тирасполе видят продолжающуюся милитаризацию и это вызывает большие опасения.
Милитаризация Республики Молдова идет повсеместно: приобретается стратегическое вооружение, оборудование, направляются бронетранспортеры, бронированные машины … мы прекрасно понимаем, что идет определенное перевооружение и это вызывает озабоченность, поскольку все это находится вблизи нас.
Беляков отметил, что в Приднестровье скоро отметят 33-ю годовщину ввода российских миротворцев, эту дату российские и приднестровские миротворцы 29 июля будут праздновать вместе. А молдавские — отдельно у себя.
У нас данное мероприятие отмечается достаточно широко, поскольку мы с большим уважением относимся и к самой миротворческой операции, и к тем усилиям, которые прилагают миротворцы по поддержанию мира и правопорядка.
Коснувшись работы ОКК, Беляков подчеркнул, что в повестке накопилось более 20 вопросов, требующих внимания, но не рассмотренных. С конца мая комиссия практически не работает, стороны не могут приступить к рассмотрению важных тем из-за разногласий по вопросу, связанному с работой СМИ при ОКК.