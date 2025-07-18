Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией

По его словам, Россия ушла с молдавского рынка: доля в экспорте — 3,3%, в импорте — 2,4%. Из-за этого республика потеряла доступ к энергоносителям, удобрениям, сырью, другим ресурсам, но последствия могут быть еще значительнее. «Молдавия может быть интересна ЕС только как производственно-логистический мост между Европой и восточными рынками. Пока же ситуация абсурдна: мы массово экспортируем сырьё (подсолнечник), а затем импортируем переработанную продукцию (масло) по завышенным ценам. Если это не изменится, экономика останется зависимой и слабой, а геополитическая изоляция только усилится», — добавил Муравский.