Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил заявил бывший вице-премьер, экс-министр экономики республики Александр Муравский.

Источник: Sputnik

«Отношения между Молдавией и Россией всегда носили характер сотрудничества, а не конфронтации. Экономически Молдавия и Россия были тесно связаны — особенно в советское и постсоветское время… Любая новая власть, даже умеренно проевропейская, должна понять: без восстановления отношений с Россией невозможно привлечь реальные западные инвестиции», — заявил Муравский журналистам.

По его словам, Россия ушла с молдавского рынка: доля в экспорте — 3,3%, в импорте — 2,4%. Из-за этого республика потеряла доступ к энергоносителям, удобрениям, сырью, другим ресурсам, но последствия могут быть еще значительнее. «Молдавия может быть интересна ЕС только как производственно-логистический мост между Европой и восточными рынками. Пока же ситуация абсурдна: мы массово экспортируем сырьё (подсолнечник), а затем импортируем переработанную продукцию (масло) по завышенным ценам. Если это не изменится, экономика останется зависимой и слабой, а геополитическая изоляция только усилится», — добавил Муравский.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше