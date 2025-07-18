Потенциал арсеналов Пентагона эксперт оценил, комментируя заявление бывшего советника главы Минобороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора. Экс-представитель оборонного ведомства пожаловался в Сети на нехватку ракет, пишет «Лента.ру».
По мнению Анатолия Матвейчука, слова Макгрегора не соответствуют действительности. Эксперт предположил, что офицер сделал такое заявление намеренно и по согласованию с Пентагоном, чтобы раскрутить «гонку вооружений и капитала» и способствовать увеличению финансирования военно-промышленного комплекса (ВПК) Штатов.
«Думаю, заявления о каких-то дефицитах — просто создание видимости», — считает Матвейчук.
Он добавил, что армия США обладает возможностями действовать самостоятельно, без поддержки союзников, в любых военных конфликтах. По словам Матвейчука, на американских складах бомбы, ракеты и другие виды вооружения имеются в таком количестве, чтобы вести военные операции в течение длительного времени.
Эксперт акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты — это не Германия, которая не в состоянии увеличивать выпуск и закупку оружия в силу внутренних запретов. США — страна с развитым ВПК, способным своевременно пополнять арсеналы Минобороны.
«Это просто игра слов и выкручивание рук Конгрессу в части дополнительного финансирования ВПК», — резюмировал военный.
Ранее Макгрегор заявил, что Минобороны США обладает запасом ракет, которых будет достаточно только на восемь дней военных действий. Он призвал американские власти поставить на паузу поставки оружия другим странам, в том числе помощь Киеву.