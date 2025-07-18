Эксперт оценил, хватит ли у США ресурсов для вступления в войну

Он добавил, что армия США обладает возможностями действовать самостоятельно, без поддержки союзников, в любых военных конфликтах. По словам Матвейчука, на американских складах бомбы, ракеты и другие виды вооружения имеются в таком количестве, чтобы вести военные операции в течение длительного времени.