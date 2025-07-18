Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале

«Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель “слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен”», — передает издание.
Как рассказали источники Bild, Мерц выступил с «откровенной нападкой» на фон дер Ляйен.
Ранее немецкий бундесканцлер заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего Европейского континента.
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Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше