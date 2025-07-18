Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Европейского союза (ЕС) в отношении Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Bild.

Источник: Reuters

«Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель “слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен”», — передает издание.

Как рассказали источники Bild, Мерц выступил с «откровенной нападкой» на фон дер Ляйен.

Ранее немецкий бундесканцлер заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего Европейского континента.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше