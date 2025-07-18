Единый день голосования в 2025 году: когда и где в регионах России пройдут очередные выборы

Ожидается, что в рамках Единого дня голосования в 2025 году пройдут выборы в законодательные собрания, губернаторские кампании и голосования на местном уровне. В материале — главная информация о важном политическом событии.
Когда пройдет Единый день голосования в 2025 году в регионах России
Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября.
Какие выборы проходят в этот день
В Единый день голосования 14 сентября 2025 года в России проходят следующие основные выборы.
1. Выборы глав регионов (губернаторов). Пройдут в 20 субъектах Федерации, включая прямые выборы и голосование через законодательные собрания.
2. Выборы депутатов региональных парламентов. Состоятся в 11 регионах.
3. Муниципальные выборы. В 25 субъектах планируются выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.
4. Дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Возможны в случае досрочного прекращения полномочий (по округам, где это потребуется). Официальные решения примет ЦИК ближе к дате.
Кто и как может проголосовать на выборах в Единый день голосования
Проголосовать в Единый день голосования в 2025 году может каждый гражданин России, которому исполнилось 18 лет и кто включен в список избирателей.
Для участия достаточно прийти на участок с паспортом в день выборов. Если человек находится не по месту регистрации, он может заранее выбрать удобный участок через Госуслуги или в МФЦ.
В ряде регионов предусмотрено электронное голосование, доступ к нему открывается через специальную онлайн-платформу. Также в некоторых субъектах голосование растягивается на два или три дня, что позволяет выбрать наиболее удобное время.
Вопросы и и ответы
Разберем самые часто задаваемые вопросы по теме.
Какой документ нужен для голосования?
Подойдут паспорт, военный билет (если гражданин проходит военную службу), соответствующая справка, если человек находится под стражей. По водительскому удостоверению голосовать нельзя.
Где найти свой избирательный участок?
Узнать адрес нужного участка можно на Госуслугах в разделе «Я — избиратель» и на сайте ЦИК России.