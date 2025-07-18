Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока «Победа»

«Судебная система больше не готова прикрывать произвол и беззаконие полиции. Впервые вынесено официальное определение против действий полицейских в отношении сторонников блока “Победа”. Одно из сотен сфабрикованных дел, где человека обвиняли в “электоральной коррупции” лишь за наличие банковского приложения, завершилось не просто оправданием. Суд признал: полиция нарушила закон», — говорится в заявлении.
После этого Генеральному инспекторату полиции направили требования:
провести служебное расследование;применить дисциплинарные меры; улучшить обучение и контроль сотрудников;пересмотреть практику составления протоколов по сложным делам.
«Блок “Победа” не раз предупреждал: каждый, кто исполняет незаконные приказы партии “Действие и солидарность” против граждан, понесет ответственность. Произвол больше не будет безнаказанным. Мы продолжим борьбу за справедливость и защиту людей», — отметили представители политформирования.
Позиция партии:
оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты «Действия и солидарности» угрозой для страны;представители блока «Победа» не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.