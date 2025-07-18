Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока «Победа»

оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты «Действия и солидарности» угрозой для страны;представители блока «Победа» не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.