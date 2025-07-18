Блок «Победа»: PAS легализовала возможность фальсификации выборов

PAS уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано. Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более пяти миллионов леев из госбюджета на кампанию «Молдова может».