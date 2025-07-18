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Блок «Победа»: PAS легализовала возможность фальсификации выборов

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Правящая в Молдове партия PAS уже начала предвыборную кампанию, а также легализовала возможность фальсификации выборов посредством голосования по почте, об этом на брифинге в пятницу заявили депутаты оппозиционного блока «Победа».

Источник: Sputnik.md

PAS уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано. Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более пяти миллионов леев из госбюджета на кампанию «Молдова может».

заявил депутат Василий Боля

О том, что голосование по почте будет «на руку» исключительно партии власти, заявил народный избранник Вадим Фотеску.

Это «нововведение» подавалось как способ обеспечения права граждан на участие в голосовании, а на деле используется лишь там, где PAS рассчитывает получить дополнительные голоса. В России, где находится самая крупная в мире молдавская диаспора, эти голоса им не нужны — там знают, чего стоит власть PAS.

добавил Фотеску

Оппозиционеры также подвели итоги четырехлетней работы PAS. Так, 240 000 граждан уехали из Молдовы в поисках лучшей жизни; 33,6% населения находятся за чертой бедности. Внешний долг Молдовы за четыре года вырос на три миллиарда долларов.

Сколько раз в Молдове сменялась власть, но никому не удавалось достичь таких показателей! За 34 года ни одна власть так сильно не боролась со своим народом и со своей страной!

отметили депутаты

Депутат Регина Апостолова подчеркнула, что за четыре года парламентской деятельности блок «Победа» внес около 60 проектов законов и более 100 поправок, но ни одна из них не была принята правящим режимом.

«Все, что мы предлагали — поддержку сельского хозяйства, помощь пенсионерам, укрепление традиционных ценностей, защиту от внешнего вмешательства, — игнорировалось», — отметила она.

Апостолова также выразила надежду, что законодательный форум следующего созыва будет учитывать инициативы «Победы».

«Парламент, где большинство у PAS, войдет в историю как антисоциальный и антинародный. Мы надеемся, что новый состав парламента, который будет избран, примет во внимание наши инициативы. Потому что это — проекты для людей», — резюмировала Апостолова.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.