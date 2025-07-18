Ярошевич о санкциях в отношении Беларуси: ЕС создает видимость деятельности

ЕС в рамках 18-го санкционного пакета усилил санкции в отношении тех банков, которые уже были под ограничениями.
Эксперт отметил, что ужесточение санкционной политики против республики является не более чем деятельностью напоказ.
В Евросоюзе, очевидно, вводят эти санкционные пакеты для самих себя, чтобы создать видимость бурной деятельности. Они недооценивают тех, против кого они это делают, и, наверное, думают, что мы «банановая республика», которая никому, кроме них, и ничего, кроме бананов, не может продать.
Он обратил внимание, что крупные белорусские предприятия уже давно ушли от долларов и евро и пользуются в основном российским рублем либо китайским юанем.
Козлов об ужесточении санкций в отношении Беларуси: ничего критичного нет>>>.
По его словам, Беларусь ведет основную торговлю с Россией, а на Белорусской валютно-фондовой бирже евро практически исчез. На БВФБ около 60% сделок совершается в российских рублях, 20% — в юанях и лишь около 15% — в долларах.
Для белорусского бизнеса эти ограничения неактуальны. По сути, Евросоюз сейчас воюет с ветряными мельницами.