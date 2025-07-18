Ярошевич о санкциях в отношении Беларуси: ЕС создает видимость деятельности

В Евросоюзе, очевидно, вводят эти санкционные пакеты для самих себя, чтобы создать видимость бурной деятельности. Они недооценивают тех, против кого они это делают, и, наверное, думают, что мы «банановая республика», которая никому, кроме них, и ничего, кроме бананов, не может продать.