Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат

«ПДС уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано», — заявил Боля на брифинге, отметив, что официально период агитации стартует 28 августа.
Власть оправдывается тем, что проводит информационную кампанию.
«Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более 5 миллионов леев (около 300 тысяч долларов) из госбюджета на кампанию “Молдова может”, — добавил депутат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».