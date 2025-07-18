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Правящая партия Молдавии уже начала предвыборную кампанию, заявил депутат

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) раньше времени начала предвыборную кампанию, используя для этого административный ресурс, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

Источник: Sputnik

«ПДС уже начала предвыборную кампанию к парламентским выборам. Вы видите, что во многих городах и особенно в Кишиневе висят билборды с различными цифрами и заявлениями о том, что якобы было сделано», — заявил Боля на брифинге, отметив, что официально период агитации стартует 28 августа.

Власть оправдывается тем, что проводит информационную кампанию.

«Партия власти уже начала хвастаться своими достижениями, но это, скорее, провалы. У них есть доступ к админресурсу, они потратили более 5 миллионов леев (около 300 тысяч долларов) из госбюджета на кампанию “Молдова может”, — добавил депутат.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».