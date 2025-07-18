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Четыре года колонии: в Самаре осудили Плаксина за превышение полномочий

В Самаре суд приговорил бывшего министра строительства Николая Плаксина к четырем годам колонии за фиктивные отчеты и превышение полномочий при вводе в эксплуатацию недостроенных культурных центров. Ущерб муниципалитетам превысил 2,6 миллиона рублей.

В Самаре завершилось громкое дело о злоупотреблении властью. Бывший министр строительства региона Николай Плаксин получил четыре года колонии за превышение полномочий и служебный подлог.

Суд учел масштаб нарушений, нанесенный ущерб и роль чиновника в одобрении фиктивной документации.

В декабре 2021 года два культурно-досуговых центра в Тимашево и Глушицком не были готовы к вводу в эксплуатацию. Контракты на сумму более 219 миллионов рублей нарушали нормы пожарной безопасности и проектные требования.

Несмотря на очевидные недочеты, министерство строительства оформило разрешения и фиктивные отчеты, чтобы отчитаться о выполнении федерального проекта. Позже по искам прокуратуры здания закрыли до устранения нарушений.

Муниципалитеты понесли убытки свыше 2,6 миллиона рублей, включая расходы на содержание пустующих зданий и стоимость неисполненных работ.

Решением Ленинского районного суда Плаксину назначено наказание — колония общего режима и запрет занимать руководящие посты в госструктурах в течение двух лет после освобождения.

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