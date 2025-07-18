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Эрдоган озвучил Путину свою позицию по третьему раунду переговоров

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной важно провести. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину во время телефонных переговоров президент Турции Реджеп Эрдоган, передает TRT Huber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Источник: РБК

Турция готова принять в Стамбуле эти переговоры, когда будут определены даты, подходящие для России и Украины, добавил он.

Помимо прочего, Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также региональные и глобальные вопросы, в том числе недавние удары Израиля по Сирии.

С начала 2025-го Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Их результатом стали договоренности об обмене военнопленными и ранеными, а также обмен меморандумами с условиями возможного урегулирования конфликта.