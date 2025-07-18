Эрдоган озвучил Путину свою позицию по третьему раунду переговоров

С начала 2025-го Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Их результатом стали договоренности об обмене военнопленными и ранеными, а также обмен меморандумами с условиями возможного урегулирования конфликта.