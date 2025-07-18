The Times: встреча Си Цзиньпина, Путина и Трампа может состояться в сентябре в Пекине

Визит в Китай и встреча с Путиным и Си, по мнению издания, могли бы соответствовать сугубо личному подходу Трампа к внешней политике. Кроме того, встреча в верхах в Пекине вселила бы уверенность в Си и Путина, видевших унижение, которому Трамп подвергал глав государств во время их визитов в Вашингтон. Но именно по этой причине советники Трампа могут отговорить его от поездки в Китай, которая, по мнению The Times, могла бы стать политическим триумфом для обоих лидеров-соперников, особенно для Си.