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The Times: встреча Си Цзиньпина, Путина и Трампа может состояться в сентябре в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, пишет The Times со ссылкой на аналитиков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, сравнительно успешные торговые переговоры Вашингтона и Пекина изменили враждебное отношение Трампа к Китаю, и теперь аналитики предполагают, что Си может пригласить Трампа на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, которое пройдет 3 сентября в Пекине.

Путин, как напоминает издание, уже принял приглашение на это мероприятие.

Если его примеру последует Трамп, это ознаменует резкий поворот его политики в отношении Пекина.

Китай и США тесно сотрудничали во время Второй мировой войны, когда обе страны подверглись нападению Японии, пишет The Times. Аналитики и простые китайцы призывают Си воспользоваться парадом на площади Тяньаньмэнь, который будет приурочен к годовщине окончания войны, и организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа, утверждает издание.

Если Трамп примет участие в параде 3 сентября, это станет «сильным позитивным сигналом для всего мира». Образ китайского, российского и американского лидеров, стоящих вместе, сочтут «мощным посланием мира и стабильности».

Визит в Китай и встреча с Путиным и Си, по мнению издания, могли бы соответствовать сугубо личному подходу Трампа к внешней политике. Кроме того, встреча в верхах в Пекине вселила бы уверенность в Си и Путина, видевших унижение, которому Трамп подвергал глав государств во время их визитов в Вашингтон. Но именно по этой причине советники Трампа могут отговорить его от поездки в Китай, которая, по мнению The Times, могла бы стать политическим триумфом для обоих лидеров-соперников, особенно для Си.

Думаю, что шансы невелики. Китай, конечно, может пригласить Трампа, но он вряд ли согласится. Трамп, может, и хочет чувствовать себя человеком, определяющим ход истории, и разделить сцену с главами двух других сверхдержав… Но едва ли он заинтересован в том, чтобы быть просто одним из «трех приятелей на вечеринке».

Вэнь Ти Сун
тайваньский аналитик по вопросам китайской политики

Китайские власти, согласно статье, не стали опровергать сообщение японского информационного агентства Kyodo о том, что решение пригласить Трампа уже принято, говорится в статье.

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