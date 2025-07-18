The Times: встреча Си Цзиньпина, Путина и Трампа может состояться в сентябре в Пекине

Согласно статье, сравнительно успешные торговые переговоры Вашингтона и Пекина изменили враждебное отношение Трампа к Китаю, и теперь аналитики предполагают, что Си может пригласить Трампа на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, которое пройдет 3 сентября в Пекине.
Путин, как напоминает издание, уже принял приглашение на это мероприятие.
Китай и США тесно сотрудничали во время Второй мировой войны, когда обе страны подверглись нападению Японии, пишет The Times. Аналитики и простые китайцы призывают Си воспользоваться парадом на площади Тяньаньмэнь, который будет приурочен к годовщине окончания войны, и организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Трампа, утверждает издание.
Визит в Китай и встреча с Путиным и Си, по мнению издания, могли бы соответствовать сугубо личному подходу Трампа к внешней политике. Кроме того, встреча в верхах в Пекине вселила бы уверенность в Си и Путина, видевших унижение, которому Трамп подвергал глав государств во время их визитов в Вашингтон. Но именно по этой причине советники Трампа могут отговорить его от поездки в Китай, которая, по мнению The Times, могла бы стать политическим триумфом для обоих лидеров-соперников, особенно для Си.
Думаю, что шансы невелики. Китай, конечно, может пригласить Трампа, но он вряд ли согласится. Трамп, может, и хочет чувствовать себя человеком, определяющим ход истории, и разделить сцену с главами двух других сверхдержав… Но едва ли он заинтересован в том, чтобы быть просто одним из «трех приятелей на вечеринке».
Китайские власти, согласно статье, не стали опровергать сообщение японского информационного агентства Kyodo о том, что решение пригласить Трампа уже принято, говорится в статье.