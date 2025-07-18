Молчание нас погубит: «Осенние выборы станут поворотной точкой для Молдовы — если мы не проголосуем, это сделают за нас»

"Осенью вернем Молдову людям! — заявил экс-премьер Влад Филат. -
Бывший премьер-министр выступил с жёстким заявлением — призвал граждан и оппозицию к солидарности, действиям и сопротивлению тому, что он назвал «авторитарным режимом Санду»:
«Молчание нас не спасёт — оно нас погубит. Если мы не проголосуем, это сделают другие. И всегда — против наших интересов».
Если мы действительно хотим, чтобы Республика Молдова добилась успеха, недостаточно просто надеяться или жаловаться. Пришло время действовать — решительно и солидарно. Не пустыми заявлениями и словами, а конкретными и решительными поступками.
Я знаю, что многие из вас сегодня чувствуют бессилие, апатию, разочарование. Кажется, что что бы вы ни делали — ничего не меняется. Именно этого и хотят те, кто хочет видеть нас слабыми и разобщенными: чтобы мы оставались зрителями. Чтобы мы шептались на кухнях, вместо того чтобы подняться и громко, четко заявить о себе, чтобы нас услышали.
Молчание нас не спасет, оно нас погубит. Если мы не проголосуем, проголосуют другие — если не сделаем мы сами, это сделают за нас. Если мы не решаем, другие примут решения за нас — и всегда против наших интересов.
У нас есть только два варианта: оставаться безмолвными свидетелями собственного унижения или выйти вперед, объединиться и заставить эту власть уйти. Разочарование и жалобы ничего не меняют. Действие, единство и смелость могут изменить всё.
Сегодня, как никогда прежде, нам нужна солидарность. Осенью, на выборах, оппозиция должна быть организованной, решительной и единой. Без консолидированного голоса, без общей позиции мы рискуем проснуться в стране, где демократию заменил авторитаризм.
Я предупреждал много раз — кто-то смеялся или не воспринимал всерьез. Но всё, о чем я говорил, произошло у нас на глазах. Сегодня вся власть сосредоточена в руках Майи Санду. Она располагает всеми инструментами, необходимыми для контроля над страной, а последние изменения, принятые парламентом наспех, лишь укрепили это положение.
Высшему совету безопасности даны полномочия с уголовными последствиями — опасный инструмент, специально придуманный для контроля над выборами и послевыборным периодом. Нам говорят, что это якобы «европейская практика». Ложь! Ни в одной европейской стране нет такой концентрации власти в одних руках. Это не демократическая модель, а авторитарная, несовместимая с европейскими ценностями.
Вот уже четыре года мы фактически живем в президентской с авторитарным режимом республике, хотя на бумаге мы парламентская. Теперь это узаконено. Парламент завершил свой мандат, полномочия правительства ограничены, и вся власть осталась в руках одного человека.
Эта концентрация власти неизбежно повлияет на осенние выборы. Поэтому мы, граждане этой страны, должны быть едины, бдительны и решительны.
Без действия ничего не изменится. Без единства ничего не достигнем. Осенью, нашим голосом, мы обязаны вернуть Молдову людям!" — написал в соцсетях Влад Филат.
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