Молчание нас погубит: «Осенние выборы станут поворотной точкой для Молдовы — если мы не проголосуем, это сделают за нас»

Я знаю, что многие из вас сегодня чувствуют бессилие, апатию, разочарование. Кажется, что что бы вы ни делали — ничего не меняется. Именно этого и хотят те, кто хочет видеть нас слабыми и разобщенными: чтобы мы оставались зрителями. Чтобы мы шептались на кухнях, вместо того чтобы подняться и громко, четко заявить о себе, чтобы нас услышали.