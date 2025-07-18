Экс-президента Бразилии обязали носить электронный браслет и запретили общаться с сыном

Предписание Верховного суда накладывает на Болсонару ряд ограничений. Ему запрещено покидать дом в ночное время, общаться с иностранными послами и дипломатами, а также приближаться к посольствам. Кроме того, бывшему президенту запрещено пользоваться социальными сетями. Он также не может контактировать с другими фигурантами расследований Верховного суда. В их числе — его сын Эдуарду Болсонару, который проживает в США и известен тесными связями с Дональдом Трампом.