Экс-президента Бразилии обязали носить электронный браслет и запретили общаться с сыном

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предписано носить электронный браслет, а в его доме и штаб-квартире партии прошли обыски. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, а сам Болсонару назвал произошедшее «высшим унижением». Решения о данных мерах приняты по постановлению Верховного суда Бразилии.
Предписание Верховного суда накладывает на Болсонару ряд ограничений. Ему запрещено покидать дом в ночное время, общаться с иностранными послами и дипломатами, а также приближаться к посольствам. Кроме того, бывшему президенту запрещено пользоваться социальными сетями. Он также не может контактировать с другими фигурантами расследований Верховного суда. В их числе — его сын Эдуарду Болсонару, который проживает в США и известен тесными связями с Дональдом Трампом.
Болсонару предстанет перед Верховным судом по обвинению в попытке организации государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, на которых он проиграл левому президенту Луису Инасиу Луле да Силве.
«Это настоящее унижение», — прокомментировал Болсонару журналистам в Бразилиа после того, как ему надели браслет. «Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Бразилию или искать убежища в посольстве, но эти меры предосторожности введены именно по такой причине».
В пятницу федеральная полиция провела обыски в резиденции Болсонару. Лидер его партии в нижней палате конгрессмен Состенес Кавальканте подтвердил агентству AP, что обыски затронули и офис бывшего президента в штаб-квартире партии. Он назвал эту операцию «еще одной главой в преследовании консерваторов и правых» в Бразилии.
Ограничения в отношении Болсонару введены также в связи со вторым расследованием против его сына Эдуардо. Последнего подозревают в сговоре с властями США с целью введения санкций против бразильских чиновников.
Курирующий это дело судья Александр де Мораес заявил, что недавние действия отца и сына являются «явным признанием преступного поведения».
Бывший президент США Дональд Трамп публично выступил в защиту Болсонару. Накануне он направил ему письмо, назвав действия бразильской правовой системы «ужасными и несправедливыми». Трамп потребовал немедленного прекращения суда и заявил, что выразил свое неодобрение через тарифную политику, введя на прошлой неделе 50% пошлину на импорт из Бразилии.
Источник в Верховном суде Бразилии на условиях анонимности сообщил AP, что ряд судей уже дали понять: американские тарифы не повлияют на судебный процесс над Болсонару, который, как ожидается, возобновится в августе-сентябре.