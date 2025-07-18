Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерипаска подал иск о защите чести к Google и четырем журналистам

В Усть-Лабинский суд Краснодарского края поступил иск миллиардера Олега Дерипаски к Google о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом говорится в карточке дела.

Иск поступил 18 июля. Ответчиками указаны Google LLC, журналисты Дмитрий Великовский, Олеся Герасименко, Иван Жадаев (все трое признаны Минюстом иноагентами) и Мария Жолобова.

Они работают в изданиях «Верстка» (признано иноагентом) и «Важные истории» (в марте 2022 года внесен в перечень организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной).

Суть претензий в материалах дела не поясняется.

Предприниматель неоднократно подавал иски против журналистов, медиакомпаний и активистов. Так, в апреле 2023 года Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Сергею Полонскому о защите репутации. Ответчиками по иску значились Google LLC, ООО «ЭрТиВиАй Продакшн» (юрлицо телеканала RTVI) и бизнесмен Сергей Полонский. Представитель Дерипаски сообщил РБК, что иск связан «с лживыми и оскорбительными высказываниями» Полонского в адрес предпринимателя.

В 2024 году Дерипаска подал в суд на председателя ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом и ликвидирован) Марию Певчих (Минюст признал ее иноагентом). Соответчиком по иску также выступила компания GOOGLE LLC. Дело касалось защиты неимущественных благ, чести, достоинства, деловой репутации. Суд частично удовлетворил требования иска.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше