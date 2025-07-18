Дерипаска подал иск о защите чести к Google и четырем журналистам

Предприниматель неоднократно подавал иски против журналистов, медиакомпаний и активистов. Так, в апреле 2023 года Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Сергею Полонскому о защите репутации. Ответчиками по иску значились Google LLC, ООО «ЭрТиВиАй Продакшн» (юрлицо телеканала RTVI) и бизнесмен Сергей Полонский. Представитель Дерипаски сообщил РБК, что иск связан «с лживыми и оскорбительными высказываниями» Полонского в адрес предпринимателя.