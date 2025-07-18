Подписан указ об обеспечении армии дронами и транспортом в военное время

Данный документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное 14 августа 2001 года.
Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу).
Также уточнен порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.
Минобороны наделено полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, которые нужны для того, чтобы обеспечить работу поставляемого транспорта.
Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности будет определен правительством.