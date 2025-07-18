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Подписан указ об обеспечении армии дронами и транспортом в военное время

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу подписал указ, которым предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вооруженных Сил, других войск и формирований транспортом и дронами, сообщили в президентской пресс-службе.

Источник: Военное информагентство "Ваяр"

Данный документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное 14 августа 2001 года.

Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу).

говорится в сообщении

Также уточнен порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

Минобороны наделено полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, которые нужны для того, чтобы обеспечить работу поставляемого транспорта.

Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности будет определен правительством.

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