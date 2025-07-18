Путин заявил Эрдогану о принципиальном настрое на переговоры по Украине

Кроме украинского вопроса во время переговоров Путин и Эрдоган обменялись мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии. Оба лидера выразили «глубокую обеспокоенность» происходящим в стране и заявили о важности стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества.