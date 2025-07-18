Последние зарубежные новости за 18 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Advance: РФ укрепит переговорную позицию за срок ультиматума Трампа
Россия может усилить свои позиции к завершению 50-дневного ультиматума Трампа, продолжая расширять контроль над территориями. По мнению издания, это позволит Москве усилить свою переговорную позицию. Украинские войска, вероятно, ожидают натиск российской армии.
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
Великобритания обсуждает участие в схеме поставок оружия Украине по инициативе Трампа. По ней США продают вооружение союзникам в Европе, а те отправляют его Киеву. Переговоры идут на ранней стадии, окончательное решение Лондон пока не принял.
WP: Трамп требовал, чтобы Зеленский перешел в наступление
4 июля Трамп призвал Зеленского отказаться от обороны и инициировать наступательные удары по российским регионам. Трамп интересовался возможностью атаковать Москву и Санкт-Петербург, на что Зеленский ответил, что это возможно при наличии нужного вооружения.
Bild: правительство Шольца потратило €590 тыс. на стилистов
Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с 2022 года выделило более €588 тыс. на макияж и стилистов. Лидером по тратам стала экс-глава МИД Бербок — €21 тыс. только за три месяца 2025 года.
Axios: строительство супертюрьмы на Алькатрасе может обойтись в $2 млрд
Трамп может выделить $2 млрд на новую тюрьму максимального уровня безопасности на острове Алькатрас. По данным Axios, речь идет о сносе старых зданий и возведении объекта «с нуля». Также обсуждается более бюджетный вариант стоимостью $1 млрд, при котором тюрьма займет лишь часть территории острова.