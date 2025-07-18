WP: Трамп призвал Украину перейти в наступление

Как отмечает WP, чаша весов склонилась в пользу Украины, так как недовольство Трампа президентом России Владимиром Путиным «растет» и «достигло апогея» за день до разговора с Зеленским. 3 июля лидеры США и России провели телефонный разговор, за которым «последовали самые интенсивные атаки российских беспилотников на Украину» за все время проведения военной операции, указывает издание. Трамп, узнав об ударах, публично обвинил Путина в том, что тот во время их бесед предлагал ему «чушь».