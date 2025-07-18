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Лукашенко принял допмеры по обеспечению войск Беларуси в военное время

Приняты допмеры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время.

Источник: Комсомольская правда

18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о допмерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Указ № 282, подписанный 18 июля, предусматривает дополнительные меры по обеспечению ВС, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время.

Кроме того, информируют, что документ корректирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года № 434. Сообщается, что отныне военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства госорганов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Также уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

Следует учесть, что Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра.

Еще Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».

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