Лукашенко принял допмеры по обеспечению войск Беларуси в военное время

18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о допмерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Указ № 282, подписанный 18 июля, предусматривает дополнительные меры по обеспечению ВС, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время.
Кроме того, информируют, что документ корректирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года № 434. Сообщается, что отныне военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства госорганов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Также уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.
Следует учесть, что Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.
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