Пентагон проверит Microsoft из-за привлечения китайских инженеров

Хегсет подчеркнул, что иностранным инженерам, независимо от их гражданства, и особенно из Китая, ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать обслуживать системы Министерства обороны или получать к ним доступ.
Проверку инициировал сенатор от штата Арканзас Том Коттон, который призвал Пентагон проверить сведения о найме Microsoft инженеров в Китае для работы с системами Минобороны. По его мнению, подобная практика «потенциально делает наиболее конфиденциальные данные нашей страны доступными иностранному противнику».