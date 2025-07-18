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Пентагон проверит Microsoft из-за привлечения китайских инженеров

Министерство обороны США проведет проверку информации об использовании корпорацией Microsoft китайских инженеров для обслуживания систем американского военного ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию министра обороны США Пита Хегсета в социальной сети Х.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Хегсет подчеркнул, что иностранным инженерам, независимо от их гражданства, и особенно из Китая, ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать обслуживать системы Министерства обороны или получать к ним доступ.

Проверку инициировал сенатор от штата Арканзас Том Коттон, который призвал Пентагон проверить сведения о найме Microsoft инженеров в Китае для работы с системами Минобороны. По его мнению, подобная практика «потенциально делает наиболее конфиденциальные данные нашей страны доступными иностранному противнику».