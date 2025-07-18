ООН сокращает помощь беженцам по всему миру из-за нехватки средств

«В таких странах, как Нигер, сокращение финансовой помощи на жилье привело к тому, что семьи оказались в переполненных домах или рискуют остаться без крова, — говорится в докладе. Около 1,9 млн афганцев вернулись домой или были вынуждены вернуться с начала года, но финансовой помощи для вернувшихся едва хватает на еду, не говоря уже об аренде жилья, что подрывает усилия по обеспечению их реинтеграции. В лагерях беженцев рохинджа в Бангладеш образование около 230 тыс. детей находится под угрозой приостановки. Вся программа УВКБ в области здравоохранения в Ливане может быть закрыта к концу года».