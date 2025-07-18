ООН сокращает помощь беженцам по всему миру из-за нехватки средств

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приостановило из-за нехватки средств перемещение в безопасные районы беженцев. Об этом говорится в докладе УВКБ, сообщает ТАСС.
«В результате тысячи людей остаются в труднодоступных местах, где сложно оказывать им помощь», — подчеркнуто в докладе.
В 2025 году основные программы помощи УВКБ уже сокращены на $1,4 млрд. Общие потребности УВКБ в финансировании на нынешний год достигают $10,6 млрд. К середине года они были удовлетворены лишь на 23%.
Финансовая помощь и поставки предметов первой необходимости были сокращены на 60% во всем мире, а программы предоставления жилья свернуты.
«В таких странах, как Нигер, сокращение финансовой помощи на жилье привело к тому, что семьи оказались в переполненных домах или рискуют остаться без крова, — говорится в докладе. Около 1,9 млн афганцев вернулись домой или были вынуждены вернуться с начала года, но финансовой помощи для вернувшихся едва хватает на еду, не говоря уже об аренде жилья, что подрывает усилия по обеспечению их реинтеграции. В лагерях беженцев рохинджа в Бангладеш образование около 230 тыс. детей находится под угрозой приостановки. Вся программа УВКБ в области здравоохранения в Ливане может быть закрыта к концу года».
Руководство УВКБ подчеркнуло, что создавшееся в мире положение с беженцами очень тревожит. В начале текущего года администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование УВКБ. До этого США вносили в бюджет УВКБ около $2 млрд в год. -0-