Великобритания рассматривает возможность покупки вооружений США для Украины

14 июля Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если ЕС согласится оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский лидер, поставки будут включать 17 систем Patriot.-0-