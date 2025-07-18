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Великобритания рассматривает возможность покупки вооружений США для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус обсудят эту тему 21 июля во время виртуальной встречи Контактной группы по военным поставкам в Украину.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания рассматривает возможность участия в схеме по приобретению американских вооружений для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус обсудят эту тему 21 июля во время виртуальной встречи Контактной группы по военным поставкам в Украину.

Великобритания совместно с Германией планирует закупать зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также другие боеприпасы для Украины.

Переговоры между Великобританией, Германией и США находятся на ранней стадии, однако британские министры решили, что они хотят присоединиться к Германии в участии «в схеме Трампа».

14 июля Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если ЕС согласится оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский лидер, поставки будут включать 17 систем Patriot.-0-

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