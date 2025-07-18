Конец эпопеи с выборами мэра Болдурешт: Кандидат, сбивший насмерть ребенка, исключен из избирательнных списков — ЦИК Молдовы

«Когда я заметил в электронном реестре, что у Никанора нет решения об отстранении от должности, а во время избирательной кампании он прокладывал дороги по селу… то есть он был мэром, а также был кандидатом… Я подал заявление в ЦИК Болдурешт, который пожал плечами. Мы привели доказательства, но они не нашли никаких оснований для отстранения его от должности», — рассказал независимый кандидат в интервью TVR Moldova.