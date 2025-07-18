Конец эпопеи с выборами мэра Болдурешт: Кандидат, сбивший насмерть ребенка, исключен из избирательнных списков — ЦИК Молдовы

ЦИК аннулировала заявку Никанора Чокинэ, обвиняемого в смерти 14-летнего мальчика, на участие в выборах мэра Болдурешт.
Решение было принято в пятницу, 18 июля, голосами шести из восьми членов комиссии, присутствовавших на заседании.
В воскресенье, 20 июля, во втором туре местных выборов в Болдурештах у избирателей будет только один вариант — независимый кандидат Серджиу Буликану.
Решение об исключении Чокинэ из избирательной гонки было принято после апелляции, поданной Буликану.
«Когда я заметил в электронном реестре, что у Никанора нет решения об отстранении от должности, а во время избирательной кампании он прокладывал дороги по селу… то есть он был мэром, а также был кандидатом… Я подал заявление в ЦИК Болдурешт, который пожал плечами. Мы привели доказательства, но они не нашли никаких оснований для отстранения его от должности», — рассказал независимый кандидат в интервью TVR Moldova.
Избирательный орган также установил, что Чокинэ использовал админресурсы в личных интересах. Он воспользовался электронной почтой мэрии Болдурешт, когда отправлял в Высшую судебную палату апелляцию на решение Северной апелляционной палаты. Он также подписал апелляцию электронной подписью, явно указывающей на его должность мэра.
Избирательные участки в селе обязаны нанести штамп Retras («Исключен») напротив экс-кандидата Чокинэ не позднее 18:00 19 июля.
«Поздравляю, Болдурешты, вы выбрали мэра», — отреагировал одиозный мэр на результаты голосования членов ЦИК.
Важно помнить: Чокинэ обвиняется в ДТП, в котором 19 февраля 2024 года сбил насмерть 14 летнего подростка, скрылся с места аварии, а затем пытался подделать происхождение машины — изменив номерные знаки и инсценировав другое ДТП. Его держали под домашним арестом с электронным браслетом и под судебным контролем.
На новых выборах Чокинэ победил с перевесом в 13 голосов, причём, его победу подтвердили после пересчёта голосов, а вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ назвал ситуацию сложной с моральной точки зрения, но победой правового государства, поскольку запрета баллотироваться Чокинэ не имел.
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