В публикации подчёркивается, что молодые финны, видя судьбу украинских военных и стремясь избежать столкновений с Россией, покидают армию ещё до возникновения каких-либо военных действий. Согласно полученным сведениям, с начала года порядка двух тысяч новобранцев, вступивших в ряды вооружённых сил в январе, воспользовались правом на досрочное прекращение службы. Эта цифра составляет около 16% от общего контингента призывников.
Основные причины ухода со службы, описанные в статье, включают сложности адаптации, психологические проблемы и опасения попасть в зону боевых действий.
А ранее Life.ru писал, что в Дании начнут призывать в армию женщин на фоне «русской угрозы». Теперь женщины от 18 до 30 лет могут быть обязаны служить в армии наравне с мужчинами.