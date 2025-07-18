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В Финляндии молодёжь в панике бежит из армии из-за страха перед Россией

Растущая напряжённость в отношениях с Россией приводит к тому, что все больше финских новобранцев и резервистов отказываются от службы в армии. Об этом сообщает издание Yle.

Источник: Life.ru

В публикации подчёркивается, что молодые финны, видя судьбу украинских военных и стремясь избежать столкновений с Россией, покидают армию ещё до возникновения каких-либо военных действий. Согласно полученным сведениям, с начала года порядка двух тысяч новобранцев, вступивших в ряды вооружённых сил в январе, воспользовались правом на досрочное прекращение службы. Эта цифра составляет около 16% от общего контингента призывников.

Основные причины ухода со службы, описанные в статье, включают сложности адаптации, психологические проблемы и опасения попасть в зону боевых действий.

А ранее Life.ru писал, что в Дании начнут призывать в армию женщин на фоне «русской угрозы». Теперь женщины от 18 до 30 лет могут быть обязаны служить в армии наравне с мужчинами.