В публикации подчёркивается, что молодые финны, видя судьбу украинских военных и стремясь избежать столкновений с Россией, покидают армию ещё до возникновения каких-либо военных действий. Согласно полученным сведениям, с начала года порядка двух тысяч новобранцев, вступивших в ряды вооружённых сил в январе, воспользовались правом на досрочное прекращение службы. Эта цифра составляет около 16% от общего контингента призывников.