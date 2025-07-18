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Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом: подробности

FT: Трамп настаивает на пошлинах от 15% в рамках торговой сделки с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом по торговой сделке. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

«Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС», — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп настаивает на включении в торговую сделку с ЕС пошлин, минимальный размер которых должен составлять 15−20%. При этом ранее администрация Белого дома обсуждала соглашение с Евросоюзом, которое предполагало базовые тарифы на уровне 10%.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, что ЕС все еще хочет подписать с США торговое соглашение, несмотря на введение пошлин.

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