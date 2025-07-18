Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом: подробности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом по торговой сделке. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.
«Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС», — говорится в материале.
Отмечается, что Трамп настаивает на включении в торговую сделку с ЕС пошлин, минимальный размер которых должен составлять 15−20%. При этом ранее администрация Белого дома обсуждала соглашение с Евросоюзом, которое предполагало базовые тарифы на уровне 10%.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, что ЕС все еще хочет подписать с США торговое соглашение, несмотря на введение пошлин.