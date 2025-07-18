Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом: подробности

Отмечается, что Трамп настаивает на включении в торговую сделку с ЕС пошлин, минимальный размер которых должен составлять 15−20%. При этом ранее администрация Белого дома обсуждала соглашение с Евросоюзом, которое предполагало базовые тарифы на уровне 10%.