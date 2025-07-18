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Мерц не рассчитывает на скорое вступление Украины в Евросоюз

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в скором вступлении Украины в Европейский союз, заявив, что оно в любом случае едва ли возможно, пока не прекращен конфликт.

Источник: Reuters

«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы эта война закончилась», — сказал он на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. «Затем мы обсудим восстановление Украины», — отметил Мерц, добавив, что «это займет еще несколько лет». Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но, пока она находится в состоянии конфликта, «конечно, едва ли возможно вступление».

Ранее Еврокомиссия (ЕК) включила в проект бюджетного плана ЕС на 2028−2034 годы отдельную статью в €100 млрд на поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этой связи заявил, что страны Евросоюза не согласятся с проектом, потому что, как он считает, у ЕК «есть только одна очевидная цель — принять Украину в Европейский союз и выделить для этого необходимые финансовые ресурсы».

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