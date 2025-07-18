Стало известно, почему Словакия согласилась принять 18-й пакет антироссийских санкций

Благодаря «уступкам» Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России, согласованный Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщило агентство DPA.
Ранее Словакия и Венгрия блокировали новые ограничительные меры, поскольку опасались негативных последствий запрета на импорт в Евросоюз российских энергоносителей.
«Достижение соглашения стало возможным благодаря уступкам. Словакия получила заверения, что ей не придется опасаться серьезных экономических и финансовых последствий, если будет реализован план полного прекращения импорта газа из РФ», — отмечается в публикации.
Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо объяснял, что Словакия блокировала 18-й пакет антироссийских санкций из-за недостаточных гарантий Европейской комиссии по поводу будущих поставок газа.
18 июля стало известно, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийский санкций. Согласно ему, устанавливается предельная стоимость нефти из России, запрет на эксплуатацию «Северных потоков» и все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попали 105 судов, которые в Европейском союзе связали с «теневым флотом». В свою очередь МИД России заявил, что Москва не исключает применения контрмер в качестве ответа на новый санкционный пакет.