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Лукашенко: власти «получили по ушам» от белорусов из-за «шуток» с картошкой

Лукашенко сказал, что картофеля надо произвести столько, чтобы хватило и на внутреннем рынке и на продажу.

Источник: Комсомольская правда

18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел селекторное совещании по вопросам уборочной кампании, на котором речь зашла и о производстве картофеля, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Я за картошку, конечно, переживаю, что там на полях, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Поэтому надо обрабатывать, чтобы не загубить, — сказал президент Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отметил, что если в 2024-м было собрано 780 тысяч тонн картофеля, то в этом планируют получить не менее миллиона тонн.

Александр Лукашенко отметил, что успокаиваться нельзя:

— Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли. Так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать. Это хорошие деньги для крестьян.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о минимизации рисков из-за дождей и шквалистого ветра.

Еще Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что надо быстро сделать в Беларуси.

Прочитайте также о том, что Лукашенко сказал белорусской милиции железно пресечь принципиальный вопрос: «Закручивайте на всю катушку».

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