Россия и ФРГ прекратили военно-техническое сотрудничество

МИД РФ проинформирует германскую сторону о своем решении.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Министерству иностранных дел России поручено проинформировать германскую сторону о данном решении. Документ опубликован 18 июля 2025 года.
Ранее глава координационной группы Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявила, что к концу июля украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках совместной инициативы с Германией. Соответствующее соглашение, финансируемое Германией, было подписано накануне, передает «Национальная служба новостей».