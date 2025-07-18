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Россия и ФРГ прекратили военно-техническое сотрудничество

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

МИД РФ проинформирует германскую сторону о своем решении.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством Германии в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать германскую сторону о данном решении. Документ опубликован 18 июля 2025 года.

Ранее глава координационной группы Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявила, что к концу июля украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках совместной инициативы с Германией. Соответствующее соглашение, финансируемое Германией, было подписано накануне, передает «Национальная служба новостей».