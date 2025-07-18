Суд в Южной Корее вынес решение по поводу экс-президента

Суд в Южной Корее отклонил ходатайство экс-президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей, передает агентство Ренхап.
Центральный райсуд Сеула вынес решение после слушаний, на которых рассматривалась законность ареста политика по запросу его защитников и вопрос о том, следует ли оставить его под стражей. Сами адвокаты Юн Сок Ёля не стали комментировать решение суда.
10 июля суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Суд взял его под стражу во второй раз.
Юн Сок Ёль был задержан в первый раз еще 15 января. Южнокорейская прокуратура в марте освободила его в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, 8 марта он покинул СИЗО.