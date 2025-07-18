Зачем власти ЕС наложили санкции на «Северные потоки»

Власти ЕС ввели санкции против двух «Северных потоков».
Власти Евросоюза наложили санкции на «Северные потоки», которые не работают после диверсии в 2022 году, потому что боятся их восстановления в будущем. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Осипов.
«Они [власти ЕС] понимают, что восстановление двух “Северных потоков” технологически возможно. Соответственно, полагают, если политическая ситуация изменится, например, в Европе к власти придут экономически прагматичные партии, то они могут восстановить наши подводные газопроводы. Учитывая такие обстоятельства, они решили перестраховаться и наложить на них санкции. Восстановить “Северные потоки” нельзя уже юридически», — уточнил Осипов.
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Диверсии на двух газопроводах «Северного потока» неизвестные совершили 26 сентября 2022 года на 80-метровой глубине в международных водах Балтийского моря. В результате серии взрывов разрушены две нитки СП — 1 и одна из двух ниток СП — 2. Виновных до сих пор не нашли. В рамках 18-го пакета санкций в отношении РФ ввели ограничения против этих газопроводов, о чем 18 июля 2025 года заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.