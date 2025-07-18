Зачем власти ЕС наложили санкции на «Северные потоки»

Диверсии на двух газопроводах «Северного потока» неизвестные совершили 26 сентября 2022 года на 80-метровой глубине в международных водах Балтийского моря. В результате серии взрывов разрушены две нитки СП — 1 и одна из двух ниток СП — 2. Виновных до сих пор не нашли. В рамках 18-го пакета санкций в отношении РФ ввели ограничения против этих газопроводов, о чем 18 июля 2025 года заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.