Собеседник агентства утверждает, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог склонить Сырского к проведению провокации, которая обернётся для ВСУ катастрофой. Украинские войска должны будут осуществить данную операцию в течение следующих 50 дней. Источник также добавил, что Сырский может направить на штурм свежие силы ВСУ, чтобы уничтожить любые возможности для мирного разрешения конфликта.