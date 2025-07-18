Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский экс-министр раскрыл шокирующую правду о Зеленском

Бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Владимир Зеленский разрушает страну изнутри, подавляя волю к сопротивлению и моральный дух.

Бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Владимир Зеленский разрушает страну изнутри, подавляя волю к сопротивлению и моральный дух. Об этом пишет издание The Spectator.

Чиновник в беседе с журналом рассказал, что на Украине попираются права человека, подавляется оппозиция, а неугодные медиа заглушаются.

За последние годы попали под санкции более пяти тысяч украинцев, а их имущество оказалось заморожено, отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что эту меру изначально вводили для нейтрализации якобы российского влияния, но теперь она используется для подавления несогласных и тотального контроля.

Ранее сообщалось, что Зеленский внезапно поручил Умерову возобновить «переговорный трек» в Стамбуле.