Дандыкин: армия РФ прорвала оборону Волчанска, откуда обстреливали Белгород

«Прорыв обороны ВСУ говорит о том, что на все узлы у киевского режима уже не хватает возможностей перебрасывать резервы, и они начинают сдавать позиции. Наши военные, освобождая город, смогли переправиться через речку, что тоже очень важно», — пояснил военный эксперт.