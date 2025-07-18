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Дандыкин: армия РФ прорвала оборону Волчанска, откуда обстреливали Белгород

По словам эксперта, Волчанск — небольшой город, но находится в выгодных для обороны условиях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные прорвали оборону ВСУ в Волчанске, откуда украинские военные могли наносить удары по Белгороду, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По его словам, Волчанск — небольшой город, но находится в выгодных для обороны условиях.

«Прорыв обороны ВСУ говорит о том, что на все узлы у киевского режима уже не хватает возможностей перебрасывать резервы, и они начинают сдавать позиции. Наши военные, освобождая город, смогли переправиться через речку, что тоже очень важно», — пояснил военный эксперт.

По словам Дандыкина, в Волчанске могли находиться реактивные системы залпового огня, из которых украинская армия наносила удары по Белгороду.

«Конечно, находящиеся на вооружении у Украины РСЗО могли там быть. Если брать американские HIMARS, они стреляют на 80 км. До Белгорода и области также могут долетать украинские модернизированные дроны», — отметил эксперт.

18 июля ранее стало известно, что российские войска уже взяли под контроль автовокзал и маслоэкстракционный завод в Волчанске.

В городе могут находиться до 4000 украинских солдат, которые еще продолжают оказывать сопротивление.