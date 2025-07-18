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В Латвии образуются запредельные очереди на химиотерапию

«Бывает так, что человек дожидается своей очереди, когда химиотерапия уже бессильна», — заявила глава правления общественной организации Dzivibas koks Гунита Берке.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии пациенты, болеющие онкологией, вынуждены ждать своей очереди на химиотерапию несколько месяцев. Об этом сообщает Baltnews.

«Бывает так, что человек дожидается своей очереди, когда химиотерапия уже бессильна», — заявила глава правления общественной организации Dzivibas koks Гунита Берке.

Она назвала несколько причин такой ситуации — недостаточное финансирование медицинской отрасли, рост количества пациентов, болеющих онкологией, а также нехватка среднего медицинского персонала и отсутствие современных лекарств.

«Чиновники обещают, что денег, по крайней мере, не станет меньше. Но для нас это не успокаивающий ответ», — резюмирует глава общественной организации. -0-