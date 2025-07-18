«Проверка болевого порога»: Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС по торговой сделке

По информации издания, ужесточение требований Трампа направлено на проверку «болевого порога» Евросоюза. Кроме того, источники утверждают, что американского лидера не удовлетворило последнее предложение европейцев о снижении пошлин на автомобили. В администрации президента заявили, что США готовы сохранить 25% пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с ЕС будет достигнута.