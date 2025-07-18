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«Проверка болевого порога»: Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС по торговой сделке

В ходе переговоров по торговой сделке с Евросоюзом президент США Дональд Трамп усилил свои требования. Теперь он настаивает на включении минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом консультаций.

Источник: Life.ru

По информации издания, ужесточение требований Трампа направлено на проверку «болевого порога» Евросоюза. Кроме того, источники утверждают, что американского лидера не удовлетворило последнее предложение европейцев о снижении пошлин на автомобили. В администрации президента заявили, что США готовы сохранить 25% пошлины для автомобильной отрасли, даже если сделка с ЕС будет достигнута.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп намеревался ввести единый тариф 10−15% на товары из 150 стран мира. По его словам, часть стран уже подпадает под определённые тарифы, а для остальных готовится унификация ставок. Такой подход, по его мнению, будет справедливым.

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