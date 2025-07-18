Стало известно, что решил Трамп по делу финансиста Эпштейна

Накануне Трамп также пообещал подать в суд на The Wall Street Journal за публикацию о том, что в 2003 году Эпштейн отправил ему на 50-летие открытку с изображением обнажённой женщины и подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним прекрасным секретом». Президент назвал эти сведения ложными и клеветническими.