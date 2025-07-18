Стало известно, что решил Трамп по делу финансиста Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил о решении рассекретить материалы большого жюри по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации секс-торговли несовершеннолетними. Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все документы, если суд даст соответствующее разрешение. По словам президента, это необходимо, чтобы «положить конец очередной афере демократов».
Решение было озвучено на фоне растущего недовольства среди сторонников Трампа, которые требуют полной прозрачности в расследовании деятельности Эпштейна. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом якобы скрывает часть информации по этому делу.
Накануне Трамп также пообещал подать в суд на The Wall Street Journal за публикацию о том, что в 2003 году Эпштейн отправил ему на 50-летие открытку с изображением обнажённой женщины и подписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним прекрасным секретом». Президент назвал эти сведения ложными и клеветническими.
Дело Эпштейна продолжает оставаться в центре внимания, поскольку связано с именами многих влиятельных фигур. Рассекречивание материалов может привести к новым скандалам в политических и деловых кругах.