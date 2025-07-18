Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с одной страной

В соответствии со статьей 37 ФЗ «О международных договорах РФ» прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, говорится в тексте распоряжения. Соглашение было подписано в Москве 14 июня 1996 года.