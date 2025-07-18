Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с одной страной

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения РФ с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве.
В соответствии со статьей 37 ФЗ «О международных договорах РФ» прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, говорится в тексте распоряжения. Соглашение было подписано в Москве 14 июня 1996 года.
МИД РФ теперь должен уведомить германскую сторону о принятом решении.
Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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