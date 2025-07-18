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Россия расторгла соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с правительством ФРГ, касающегося военно-технического сотрудничества. Этот документ доступен для ознакомления на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Life.ru

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона “О международных договорах РФ” прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года», — указано в распоряжении.

Документ также предписывает Министерству иностранных дел России информировать немецкую сторону о принятом решении.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.

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