Россия расторгла соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона “О международных договорах РФ” прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года», — указано в распоряжении.
Документ также предписывает Министерству иностранных дел России информировать немецкую сторону о принятом решении.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.