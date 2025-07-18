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РФ вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией

МИД России поручено уведомить Германию о принятом РФ решении.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым прекращается действие соглашения с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве.

Соответствующее соглашение между странами было подписано 14 июня 1996 года.

МИД России поручено уведомить Германию об этом решении.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал РФ дистанцироваться от Евросоюза. Политик прокомментировал согласование ЕС 18-го пакета санкций против РФ.

Также ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Бориса Писториуса о российских солдатах показывают озверение. РФ не собирается нападать на страны НАТО, подчеркнула дипломат.

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