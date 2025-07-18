Трамп не постеснялся и решил проверить болевой порог Европы

«Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальном тарифе в размере 15−20 процентов в любой сделке с блоком. Ужесточение позиции президента США направлено на то, чтобы проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению, которое сохранило бы базовый тариф в размере 10 процентов на большинство товаров», — говорится в публикации.