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Трамп не постеснялся и решил проверить болевой порог Европы

Президент США Дональд Трамп выдвинул новое требование на переговорах по торговому соглашению с Евросоюзом. По информации газеты Financial Times, американская сторона теперь настаивает на включении в сделку минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом консультаций.

Президент США настаивает на пошлинах в 20% на товары Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп выдвинул новое требование на переговорах по торговому соглашению с Евросоюзом. По информации газеты Financial Times, американская сторона теперь настаивает на включении в сделку минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом консультаций.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолитолог рассказал, как новые пошлины Трампа могут сказаться на России.

«Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальном тарифе в размере 15−20 процентов в любой сделке с блоком. Ужесточение позиции президента США направлено на то, чтобы проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению, которое сохранило бы базовый тариф в размере 10 процентов на большинство товаров», — говорится в публикации.

Источники FT уточняют, что новая инициатива Белого дома может осложнить переговорный процесс, который и без того проходил в напряженной атмосфере. До этого, как указывает газета, стороны обсуждали возможность установления базового тарифа в размере десяти процентов на большинство товаров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Евросоюза и Мексики, что вызвало обеспокоенность среди европейских чиновников и опасения по поводу возможной торговой войны. Эти меры объяснялись необходимостью сокращения торгового дефицита и борьбы с фентаниловым кризисом, а европейская сторона неоднократно подчеркивала желание найти компромисс, несмотря на ужесточение позиции Вашингтона.

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