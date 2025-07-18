Еще девять БПЛА уничтожены над одним из регионов ЦФО

Еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил, что дроны ликвидировали в Кировском, Тарусском, Жуковском, Сухиничском, Людиновском районах.
На местах падения обломков работают оперативные группы, отметил губернатор Калужской области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Днем 18 июля Шапша сообщал об уничтожении такого же количества украинских БПЛА. Тогда, писал он в своем телеграм-канале, ранения получили два человека. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.